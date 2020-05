Grundwehrdienst: Mehr Geld und mehr schießen

Der Verteidigungsminister nahm sich zurück und das war irgendwie überraschend: Am Donnerstag präsentierte Gerald Klug die Ergebnisse einer Umfrage unter 10.000 Rekruten, oder genauer: Er ließ sie präsentieren. Denn anstatt selbst zu verkünden, wo die „Burschen der Schuh drückt“ ( Klug), ließ der Ressortchef einem Soldaten den Vortritt. Und so durfte Rekrut David Spiegl, der im November bei der ersten Gardekompanie einrückte, berichten, was Betroffene am Grundwehrdienst alles ändern würden.

„Das größte Problem“, sagte Spiegl, „ist die Bezahlung.“ Tatsächlich wünschen sich 24 von 100 Rekruten einen höheren Sold (rund 300 Euro im Monat) bzw. leistungsorientierte Prämien. Ein Wunsch, den Klug versteht, allein: Er kann sich derlei nicht leisten. „Es wäre einfach für mich zu sagen: Wir wollen jedem Rekruten 100 Euro mehr geben. Aber diese Maßnahme würde das Heeresbudget mit 13,2 Millionen Euro belasten und da wir das Geld nicht haben, unterlasse ich es, derartig populistische Forderungen zu erheben“, sagte der Minister.

Immerhin 17 Prozent der Grundwehrdiener haben Vorschläge zum Thema „Dienstbetrieb“ gemacht.

Am häufigsten wurde hier die Forderung artikuliert, den Chargendienst (interner Wachdienst) aufzulassen und für „bessere“ Dienstzeiten zu sorgen; der raue Umgangston ist im Vergleich dazu ein eher geringes Problem.

Überraschend ist das drittwichtigste Anliegen – eine „bessere Ausbildung“. Dazu gehören laut Klug mehr Übungen am Schießstand, eine intensivere Ausbildung im „militärischen Kerngeschäft“ und die Möglichkeit, in andere Waffengattungen „hineinzuschnuppern“.