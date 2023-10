Grüner Mandatar tritt nach Übergriff zurück

Gegen zwei Uhr früh soll der offenbar alkoholisiere Stammler eine Frau massiv belästigt haben. Woraufhin ihr ein Journalist zur Hilfe eilte. Dieser soll von Stammler an der Gurgel gepackt und verletzt worden sein. Das Spital erstattete Anzeige. Nun kündigte Stammler seinen Rücktritt an. Er habe die Opfer persönlich um Verzeihung gebeten und werde professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

In seiner Erklärung spricht der Grüne von einem furchtbaren Fehler. "Mein Verhalten in dieser Nacht hat mir vor Augen geführt, dass in meinem Leben offensichtlich nicht alles in Ordnung ist", so Stammler. "Ich möchte mich dem stellen, mich mit meinem Fehler auseinandersetzen und dafür werde ich mir professionelle Hilfe suchen. So, wie ich mich am Donnerstag verhalten habe, so will ich nie wieder sein."