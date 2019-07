Grüne wollen "500 Euro Öko-Bonus" für Bürger

Auch die Volkspartei hat sich am Montag zum großen Ziel in Sachen Klimaschutz bekannt: Bis 2045, also in den nächsten 25 Jahren, soll die Republik Österreich klimaneutral werden – sprich: Keine -Emissionen mehr in die Luft blasen. Was schwierig scheint angesichts der Tatsache, dass derzeit zwei Drittel der in Österreich verbrauchten Energie aus fossilen Energieträgern wie Öl und Gas stammt.

Dennoch: Ein Modell, das immer öfter zur Sprache kommt, und das andere Länder wie die Schweiz oder Schweden längst implementiert haben, kommt für die Volkspartei nicht in Frage: eine Steuer auf alle -Emissionen.

Andere empfehlen „Steuern durch Steuern“ sehr wohl. Die Wissenschaft wird heute, Dienstag, ihr Modell eines Klimaschutzplans bis 2030 vorstellen.

Auch die Grünen sind für Öko-Lenkungsabgaben. Im Gespräch mit dem KURIER erläutert Leonore Gewessler, die hinter Werner Kogler auf Platz 2 der Bundesliste bei der kommenden Nationalratswahl kandidiert, wie sich die Grünen das vorstellen: „Was es zuerst einmal braucht, ist ein Ende der klimaschädlichen Subventionen“, beginnt die Oberösterreicherin zu erklären. „Uns geht es um die Frage, wie man klimaschonendes Verhalten belohnen und klimaschädliches Verhalten bepreisen kann.“