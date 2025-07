Ohne Strafen: Grüne fordern Rückgabeprogramm für illegale Waffen

Die Grünen fordern ein Rückgabeprogramm für nicht registrierte Waffen. Die hohe Zahl an illegalen Waffen, die laut Schätzungen in Österreich im Umlauf sind, sei ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko.

Internationale Beispiele wie Serbien oder Neuseeland würden zeigen, dass Rückkauf- und Amnestieprogramme wirken, argumentieren die Grünen. Daher solle Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein solches Programm auch in Österreich umsetzen, so die Forderung.

Serbien: 100.000 illegale Waffen eingesammelt

Vorbild dafür sind für die Grünen Programme in anderen Ländern. So seien in Serbien 2023 etwa 100.000 illegale Waffen eingesammelt worden, in Neuseeland innerhalb von sechs Monaten 56.000 Waffen. Verwiesen wird außerdem auf Amnestieprogramme in den vergangenen Jahren in Deutschland und Frankreich, wo ebenfalls Zehntausende Waffen aus dem Verkehr gezogen wurden.

Der Effekt zeige sich etwa in Australien, wo gemäß einer Studie die Zahl von Tötungsdelikten und Suiziden mit Schusswaffen nach einem Rückkauf von 650.000 Schusswaffen im Zuge einer Verschärfung der Waffengesetze nach einem Massaker 1996 deutlich zurückging.