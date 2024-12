Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch vertritt seine grüne Parteikollegin Alma Zadić während ihrer Babypause im Justizressort. Die Ministerin erwartet in Kürze ihr zweites Kind. "Ab der Geburt werde ich mich für einige Wochen vertreten lassen um das neue Familienmitglied gut ankommen zu lassen", schrieb sie am Donnerstag auf der Plattform Bluesky. "Lieber Johannes, ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute für diese spannende Aufgabe", so Zadić.