Grüne fordern Gesetz gegen Mietwucher mit hohen Strafen

Zum Teil stark gestiegene Mietpreise rufen die Parteien vor der Wahl auf den Plan: So treten die Grünen für ein effektives Gesetz gegen Mietwucher mit hohen Strafen ein. Miethaie würden die Situation von Mietern ausnützen und überhöhte Preise verlangen, teilten die Grünen am Montag mit. Der Tatbestand der Mietwucherei soll erfüllt sein, wenn die Miete um 25 Prozent über dem ortsüblichen Wert liegt. Ein öffentlich verfügbarer Mietenspiegel soll außerdem für Transparenz sorgen.

Im Verfahren sollte, so der Gesetzesvorschlag, auch die Beweislastumkehr gelten: Vermieter müssten also höhere als die ortsübliche Mieten rechtfertigen. Bei mehreren oder wiederholten Verstößen sollten Verwaltungsstrafen von bis zu 50.000 Euro drohen. Mit dem neuen Gesetz würden auch Rückforderungen der Mieter extrem erleichtert. "Als wichtige Begleitmaßnahme sollen die Schlichtungsstellen gestärkt und auf das Bundesgebiet ausgerollt werden", heißt es weiters in dem Vorschlag.