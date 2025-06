"Hoffnung statt Angst": So will Gewessler die Grünen neu aufstellen

Dieses Froschgrün, nein, das passt nicht zu ihr. Die neue Bundessprecherin der Grünen – Blazer und Bluse in Mintgrün – verfolgt ihren eigenen Stil. Auf der Bühne steht eine Frau, die (entgegen früherer Analysen zu Wahlniederlagen) sagt, es gehe nicht darum, dass die Grünen schlecht kommunizieren, sondern darum, dass sie mehr zuhören müssten. Die eine Kämpferin sei, aber keine „dicke Haut“ wolle, die man in der Politik angeblich braucht. Die sich ihre „weiche Haut“ bewahren möchte, „um zu spüren“. Die empfindsam, aber nicht empfindlich sein will. Ziemlich viel Pathos liegt in diesen Worten, aber schließlich ist grüner Bundeskongress, und morgen beginnt eh die harte Arbeit. Denn was Gewessler da als Marschrichtung vorgibt, ist gar nicht so einfach.