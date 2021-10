Grüne in den Ländern sind nach Kurz-Rückzug "erleichtert" und "zufrieden"

Die burgenländischen Grünen zeigten sich angesichts des Rücktritts von Kurz als Bundeskanzler "erleichtert" und sahen damit die Voraussetzungen ebenfalls erfüllt, um die Koalition fortzusetzen. "Es gibt ein mit der ÖVP verhandeltes Regierungsprogramm, das ist nun weiter Schritt für Schritt umzusetzen", betonte Landessprecherin Regina Petrik.

Ähnlich sieht das Helga Krismer, Landessprecherin in Niederösterreich. Kurz sei zur Seite getreten, das Amt des Bundeskanzlers damit wieder handlungsfähig. Folglich könne die Koalition weiterarbeiten.

Für Vorarlbergs Grünen-Chef Daniel Zadra ist die nun gefundene Lösung - Alexander Schallenberg ersetzt Sebastian Kurz als Bundeskanzler - "die beste unter den möglichen Optionen". So werde die Stabilität der Republik sichergestellt, aber auch die Korruptionsanschuldigungen rund um Kurz könnten lückenlos aufgeklärt werden. Dass Kurz ÖVP-Parteichef bleibt und Klubobmann wird, störte Zadra nicht: "Wir als Grüne sind mit der ÖVP in einer Koalition, nicht mit einer Person." Die Entscheidung, wer innerhalb einer Partei welche Funktion ausübe, sei selbstverständlich Sache der jeweiligen Partei. Er sei auch Realist genug zu wissen, dass Kurz weiterhin versuchen werde, größtmöglichen Einfluss zu nehmen, so Zadra. Dennoch sah er den Stern von Kurz "am Verglühen".