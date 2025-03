Grüne mit Gesetzesentwurf: Künftig sollen auch Apotheker impfen dürfen

Jetzt starten die Grünen aus der Opposition einen neuen Versuch: Abgeordneter Ralph Schallmeiner legt am Dienstag im Gesundheitsausschuss eine fertige Gesetzesvorlage vor. "Mit diesem Antrag möchten wir mithelfen, dass mehr als 1.400 Apotheken in Österreich endlich dem gemeinsamen Ansinnen dienen, die Durchimpfungsquote deutlich zu heben", sagt Schallmeiner.

Seit der Corona-Pandemie tobt zwischen Apothekerkammer und Ärztekammer ein Streit ums Impfen. Die Apotheker wollten mithelfen, die Impfquote rasch zu erhöhen, die Ärztekammer aber besteht darauf, dass Impfen eine ärztliche Aufgabe bleibt. Auch der frühere grüne Gesundheitsminister Johannes Rauch biss auf Granit - eine Gesetzesänderung brachte er in Koalition mit der ÖVP nicht durch.

Die Durchführung von Impfungen wäre pharmazeutischem Fachpersonal vorbehalten. Wie die erforderliche Zusatzqualifikation genau gestaltet werden soll, könnte das Gesundheitsministerium in einer Verordnung festlegen. Aktuell haben österreichweit bereits 2.000 Pharmazeuten eine Impf-Ausbildung absolviert.

Zudem würde es den niedergelassenen Bereich - sprich: die Hausärzte - entlasten und Wartezeiten verkürzen, wenn das Impfen künftig auch in Apotheken möglich wäre.

Apotheker-Forderungen: "Wir sind Joker in der Lade der Gesundheitspolitik"

Ärztekammer erneut "Spielverderberin"?

Wenn das Gesetz den Ausschuss passiert, könnte es schon kommende Woche im Nationalrat beschlossen werden - und ab 1. Mai in Kraft treten. "Einzige Spielverderberin könnte einmal mehr die Ärztekammer sein", sagt der Grün-Abgeordnete. Und diese könnte wieder die ÖVP und in weiterer Folge die Koalition ausbremsen. "Ich hoffe aber diese Mal auf einen emanzipierteren Zugang in dieser Frage."