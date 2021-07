Grüne fordern schnelles obligatorisches Waffenverbot bei Wegweisung

Weggewiesenen Personen sollen Schusswaffen dauerhaft entzogen werden. Die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, forderte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag auf, diese Maßnahme, die aktuell geprüft wird, so rasch wie möglich umzusetzen. Bestätigt sieht sich die Politikerin durch die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage bezüglich Frauenmorden und Waffengebrauch.

In den vergangenen zehn Jahren wurden demnach in Österreich 563 Morde begangen, davon 305 oder 54 Prozent an Frauen. 163 der weiblichen Opfer wurden mit Waffen (Hieb-, Stich- und Feuerwaffen) getötet, davon 48 mit Schusswaffen. 36 davon waren illegal und zwölf legal im Besitz der Täter. Von 2011 bis 2020 wurden somit nicht ganz vier Prozent der 305 Frauenmorde mit legalen Schusswaffen verübt.