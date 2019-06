Grüne: Dziedzic will nicht Hebein folgen, sondern in Nationalrat

Landau oder Kunrath in Landtag

Wer auf aussichtsreiche Plätze kommt, wird in der Landesversammlung am Samstag nach dem neuen "Single-Transferable-Vote"-System entschieden. Bei der Nationalratswahl 2013, als die Grünen in Wien 16,4 Prozent und bundesweit 12,4 Prozent machten, kamen fünf Grüne über die Wiener Landesliste zum Zug.

Im Wiener Gemeinderat zum Zug kommt mit Dziedzics Mandatsverzicht der nach ihr gereihte Lehrer und Bildungsaktivist Daniel Landau. Nimmt er das Landtagsmandat nicht an, ginge es an den Menschenrechtsaktivisten und langjährigen Grün-Politiker Niki Kunrath.