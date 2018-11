Grün-Politiker Kogler: „Rettung der Welt kann auch Spaß machen“

Nun kommt der nächste Schritt: Kogler, der eigentlich immer der Mann in der zweiten Reihe war, tritt als grüner EU-Spitzenkandidat an. „Denn es geht um alles .“ Eine Refundierung der Wahlkampfkosten gibt es nur, wenn der Einzug ins EU-Parlament gelingt – also ein Kampf um Leben und Tod.

Aber nicht für die Grünen, sondern auch für die EU. Denn in Italien arbeitet man an „einem Zerstörungswerk, wo in Kauf genommen wird, dass nicht nur die EU, sondern auch Italien selbst an die Wand gefahren wird “, warnt Kogler.

Für den studierten Volkswirt existiert so etwas wie eine Heimat Europa. „Wir brauchen nicht nur ein Europa, das schützt, sondern man muss auch Europa vor den Altnationalisten und neuen Rechtsextremen schützen. Gegen diese Zündler wirkt selbst Kickl wie der kleine bösartige Bruder. Denn in Italien sollen europäische Staatsbürger nach ihrem Äußeren qualifiziert und registriert werden. Das ist brandgefährlich.“

Was hat Kogler aus dem Betriebsunfall Nationalratswahl 2017 gelernt?

Vorbild deutsche Grüne

Auftrieb und Orientierung geben Kogler selbstverständlich die Wahlerfolge der deutschen Grünen.

Und dass die Frage des Klimaschutzes immer mehr an Dominanz gewinnt („In der Frage der Ökologie gibt es dieses Jahr den Durchbruch“).

Statt auf erhobenen Zeigefinger, wie es die Attitüde der Grünen war, setzt Kogler auf positive Botschaften. „Die deutschen Grünen formulieren frischer und lockerer. Sie signalisieren die Botschaft: Ja, es geht um die Weltrettung. Aber ich kann für eine bessere Welt auch so auftreten, dass die Menschen nicht glauben, dass sie das Büßerhemd überstreifen müssen. Die Rettung der Welt kann auch Spaß machen“, definiert Kogler das neue, positive grüne Lebensgefühl. Ganz nach dem Motto: Fürchtet euch nicht. Die deutschen Wahlergebnisse haben dem kämpferischen Grünen-Chef gezeigt, dass bei den Wählern das Migrationsthema an Bedeutung verliert. Es existiert eine Sehnsucht nach Lösungen von Alltagsproblemen. „Die deutschen Grünen sind eine Projektionsfläche für positive Gegenbilder zu diesen Negativtypen in der schwarz-roten Regierung, in der AfD und zu speziellen CSU-Typen wie Horst Seehofer“, so Kogler. Diesen Hype will der Steirer auch für die EU-Wahl und die Salzburg-Stadt-Wahl nützen. „In Salzburg haben wir die Chance auf über 20 Prozent der Stimmen“, so Koglers mutige Prognose.

Und wie man weiß: Der Glaube kann Berge versetzen.