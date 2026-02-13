Babler will "Stabilität der SPÖ" sichtbar machen

Nach Abebben der Personaldebatte in der SPÖ will Parteichef Andreas Babler nun eine Konzentration auf Inhaltliches. Das Regierungsteam werde mit voller Kraft für Österreich weiter arbeiten, erklärte er am Freitag vor den Sitzungen der Parteigremien. Dabei solle man sich auch darauf konzentrieren, "die Stabilität der Sozialdemokratie sichtbar zu machen". Ein Aufruf zur Einigkeit kam von FSG-Chef Josef Muchitsch. Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner zeigte sich genervt. Erst seit Mittwoch ist klar, dass Babler beim Parteitag am 7. März wohl keinen konkurrenzfähigen Gegenkandidaten bekommen wird. Bis dahin hatte sich Altkanzler Christian Kern Zeit gelassen abzusagen. Er war von mehreren Landesorganisationen, unter anderem jener in Niederösterreich, hinter den Kulissen forciert worden. Landeschef Sven Hergovich selbst betonte am Freitag freilich, Babler zu unterstützen: "Ich war noch nie ein Freund von Personal-Debatten und werde es auch nie sein."

"Es nervt mich" Loyal zum Parteichef stand in den vergangenen Monaten die Frauen-Organisation. Dementsprechend wenig amüsiert über die wochenlangen Debatten zeigte sich dann auch die Vorsitzende Holzleitner: "Es nervt mich genauso wie meine Verkühlung", meinte sie vor dem Präsidium. Die SPÖ brauche wieder Ruhe, erklärte der Vorsitzende der sozialdemokratischen Gewerkschafter Muchitsch. Man müsse sich in den Gremien wieder um Einigkeit bemühen. Zufrieden ob des Endes der Debatte war Finanzminister Markus Marterbauer, der überzeugt ist, dass sich mit entsprechender inhaltlicher Arbeit in der Regierung alles zum Guten wenden wird. Immerhin sei wirtschaftlich und budgetär die Trendwende schon da.