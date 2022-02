Green Finance in EU: "Österreich soll Vorreiter werden"

Neben dem Treffen mit Sunak sieht die Reise unter anderem einen Besuch der Londoner Börse sowie ein Treffen mit dem Austrian Finance Network vor. Zudem geplant ist, dass Brunner einen Gastvortrag über die österreichische ökosoziale Steuerreform am Londoner King’s College halten wird, an dem er 1997 studierte.

Auf Einladung der London School of Economics soll er unter anderem mit Jörg Kukies (deutscher Chefunterhändler der G7 und G20-Treffen), Joachim Wuermeling (Vorstand der deutschen Bundesbank) und Clemens Fuest (Präsident des ifo-Instituts) an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Europe’s Covid Recovery Fund – a Step Towards the Completion of the EMU?“ teilnehmen.