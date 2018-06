Grasser zu Buwog-Vergabe: „Sektionschef war entscheidender Mann“

Grasser sagt heute, die Summe von 960 Millionen Euro sei für die zweite Runde gar nicht relevant gewesen. Denn die 960 Millionen seien das „Gesamtinvestitionsvolumen“ der CA Immo gewesen, also wie viel sie für den in der ersten Runde gebotenen Preis von 923 Millionen Euro insgesamt (inkl. Nebenkosten, etc.) aufbringen mussten.

In der zweiten Runde, wo das Angebot der CA Immo dann bei 960,1 Mio. Euro gelegen sei, wäre das Gesamtinvestitionsvolumen dafür bei über einer Milliarde gelegen. „Was hier im Nachhinein hineininterpretiert wird, ist empirisch belegbar falsch“, so Grasser.

Weiters pochte der Ex–Minister darauf, dass die mit der Vergabe befassten Experten einstimmig die Abhaltung einer zweiten Runde empfohlen hätten. Grund dafür: So hätte das Zinsänderungsrisiko gesenkt werden können und die Republik dadurch einen höheren Preis für die Bundeswohnungen erzielen können.

Eine zweite Runde seit notwendig gewesen, „weil das alle Experten so empfohlen haben“, rechtfertigte sich Grasser. Empfehlungen konnten die Experten geben, aber die Entscheidung, dass es tatsächlich eine zweite Runde gab, fällte Grasser.