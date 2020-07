Grasser-Prozess: Richterin verfolgt nach 10 Jahren neue Ermittlungsidee

Warum veranlasst Richterin Hohenecker, obwohl die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in der Causa Buwog fast acht Jahre ermittelte, einen so ungewöhnlichen Schritt? Man sollte meinen, dass sich sämtliche relevanten Unterlagen in der Affäre Grasser bereits im Akt befinden sollten.

Durch die Befragungen der Zeugen im Prozess hat sich ein neues Bild ergeben. Denn die Gretchenfrage im Grasser-Prozess lautet: Wusste nur der Ex-Finanzminister, wie hoch die Bietersumme der CA-Immo ist (die Anklageschrift basiert auf dieser Behauptung)? Oder war die Angebotshöhe einem Insider-Kreis in Wien bekannt? Also hätten auch andere Personen als Grasser den Geheimnisverrat von 960 Millionen an Walter Meischberger begehen können?

Nun tauchte ein Antrag an den Aufsichtsrat der CA-Immo zur Genehmigung des Erwerbs der Buwog auf. Diesem Papier aus dem Mai 2004 ist die Zahl von 960 Millionen Euro als maximales Gebot der CA-Immo zu entnehmen. Auch der frühere Vorstandsdirektor der CA Immo, Wolfhard Fromwald, hat zu Protokoll gegeben, dass sie – also die CA-Immo – das Angebot von 870 Millionen Euro von der Immofinanz nach der ersten verbindlichen Runde gekannt hatte. „Diese Aussage zeigt, dass die Bietersummen von Immofinanz und CA-Immo wechselseitig durchgesickert sind“, sagt Grasser-Verteidiger Norbert Wess.