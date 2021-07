Grasser & Meinl: Vom Yachtausflug zum Geldwäscheverdacht

Mit an Bord der Yacht war auch der später durch den BAWAG-Prozess bekanntgewordene Investmentbanker Wolfgang Flöttl. Grasser verteidigte den Yacht-Urlaub, er habe mit Flöttl lediglich "Smalltalk" betrieben. Eine Unvereinbarkeit seinerseits für einen Boots-Ausflug auf Einladung eines Bankiers konnte der damalige Finanzminister nicht erkennen. Die Opposition warf Grasser prompt zu große Nähe zu Meinl vor, was sich in einer zu lascher Kontrolle der Meinl-Geschäfte ausgewirkt hätte. Grasser hatte als Minister enge Vertraute als Kontrollore zur Meinl Bank entsandt: Der frühere Chef der Finanzmarktaufsicht (FMA), Heinrich Traumüller, war davor Grassers Kabinettschef und Staatskommissär bei der Meinl Bank. Weiters entsandte Grasser auch seinen Pressesprecher Manfred Lepuschitz als Staatskommissär des Finanzministeriums, also als "Aufpasser", zu Meinl.

Grasser selber war nach seiner Amtszeit als Politiker als Manager mit dem Meinl-Imperium geschäftlich verbunden: Er wurde Chairman und Miteigentümer der Managementgesellschaft der "Meinl International Power" (MIP), die im August 2007 mit Zertifikaten an die Wiener Börse ging. Als Aushängeschild warb er um Kapital für die MIP - für viele Anleger ging das Investment jedoch nicht so gut aus wie für ihn. An der MIP-Managementgesellschaft MPM, deren Wert ursprünglich auf rund 30 Mio. Euro geschätzt wurde, besaß Grasser ein Drittel der Anteile. Nach der Kurzzeithaft des Bankers Julius Meinl V. im April 2009 kündigte Grasser seinen Rückzug bei der MIP an - trotz seiner Hochachtung für Julius Meinl, wie er damals betonte.