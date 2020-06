Grasser: Mehrheit glaubt nicht an Anklage

Karin Cvrtila von OGM begründet diese Einschätzung so: "Die Befragten denken, das Ganze läuft nicht erst seit gestern. Herausgekommen und passiert ist bisher aber nichts." Und für die Bevölkerung gelte das Motto: "KHG ist nicht zu fassen" – trotz belastender Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss: "Viele meinen, sollte Grasser in die Sache verwickelt sein, dann hat er es so geschickt gemacht, dass man auf nichts draufkommen wird." Warum glaubt dann die Mehrheit der SPÖ-Sympathisanten (58 %), dass Grasser angeklagt werden wird? "Sie fühlen ihre Partei nicht von der Causa betroffen; die Bundeswohnungen wurde ja in der Zeit von Schwarz-Blau verkauft. Es könnte auch Wunschdenken dabei sein", analysiert Cvrtila. Vornehmlich ÖVP-Fans urteilten hingegen, weder Grasser (53 %) noch ein anderer (61 %) werde angeklagt –, "weil nicht genug dafür da ist". Für Cvrtila bestätigt auch diese Umfrage "verlorenes Vertrauen in die Justiz. Die Menschen haben das Gefühl, dass nichts weitergeht."