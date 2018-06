GPA-Chefin Teiber: „Streiken ist nicht super, aber...“

Bei der ÖGB-Großdemo am Samstag, bei der man auf einige zehntausend Teilnehmer hofft, wird sie erstmals prominent auf der Bühne stehen – als einzige Frau, und als diejenige, die den Aufbruch in neue Zeiten verkörpern soll: Die Wienerin, 40, blond, Brille, ist schließlich das ziemliche Gegenteil von dem, was man sich landläufig unter dem klassischen Funktionär vorstellt.

Zwar ist auch sie ein Gewerkschaftseigengewächs – sie startete als GPA-Frauensekretärin, war Bundesfrauen-Chefin, Vizepräsidentin der AK, nur das behäbige Apparatschik-Gehabe, das graue Bürokraten-Gen, das fehlt. Die alte Männerbastion „bröckelt“, sagt sie – verstaubt, das war gestern, so ihre Botschaft.

Die Chancen, dass sie ankommt, stehen jedenfalls nicht allzu schlecht – denn Reden ist Teibers Ding. Von ihr kommen Sätze wie: „Der Entwurf zum 12-Stunden-Tag muss in den Mistkübel. Das ist ein Generalangriff auf die Sozialpartnerschaft, ein Brachialakt.“ Oder: „Was von der Regierung und der Industriellenvereinigung gesagt wird, da sind ganz viele Märchen, Unwahrheiten, Fake News dabei.“ Und: „Ich bin keine, die sagt: Streiken ist super. Aber wenn man durchs Reden nicht zusammenkommt, werden die Mittel eben härter werden.“