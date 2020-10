Gleichbehandlungsbericht: 42,5 Prozent Mitarbeiterinnen im Bund

Langsam und marginal steigt der Frauenanteil im Bundesdienst, wie aus dem aktuell vorliegenden Gleichbehandlungsbericht hervorgeht, der alle zwei Jahre publiziert wird.

Im Jahr 2017 waren 42,1 Prozent der Beschäftigten des Bundes weiblich, zwei Jahre später waren es 42,5 Prozent. Verhältnismäßig höher ist die Quote im Krankenpflegedienst mit 65,5 Prozent und in Lehrberufen mit 60,1 Prozent. In der Justiz ist der Frauenanteil mit 54,4 Prozent Richterinnen und Staatsanwältinnen sowie 53 Prozent im Verwaltungsdienst Tätigen ebenfalls vergleichsweise höher.