Lohnsteuerzahler: Grüne gegen Konteneinsicht

Nur die Justiz solle bei Strafverfahren und das Finanzamt bei Steuerprüfungen Einsicht in Unternehmer-Konten erhalten, "um überprüfen zu können, ob Einnahmen versteckt wurden, nicht aber wie in Deutschland andere Behörden oder die Sozialämter". Auch das sollte "gesetzlich klargestellt sein".

Auf einen Richter als Konteneinsichtbewilliger drängen auch ÖVP-Länderchefs, für die Regierungsspitzen und Finanzminister Hans Jörg Schelling ist nur ein Rechtsschutzbeauftragter vorstellbar. Das Nein zum Konten-Strip bei Arbeitnehmerveranlagungen wollen die Koalitionäre ebenfalls nicht gesetzlich verankern.

Das Argument: Das komme ohnehin nicht vor. "Einsichtnahmen der Finanzbehörden in Konten spielt hier faktisch keine Rolle", sagt SPÖ-Finanzstaatssekretärin Sonja Steßl dem KURIER. In ihrem Büro wird erläutert: Habe ein Finanzbeamter Bedenken bei Dingen, die ein Arbeitnehmer absetze, erbitte er Belege. Sei mehr beantragt worden als erlaubt, werde der Absetzbetrag nicht genehmigt, er fließe nicht in den "Steuerausgleich" ein. Konteneinschau sei dafür nicht nötig. Anders sei das bei Einkünften aus selbstständiger Arbeit. Bezweifle der Finanzer Angaben des Einkommensteuerpflichtigen in der Steuererklärung, könne er bei der Bank Konteneinsicht beantragen.