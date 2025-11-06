Gipfeltreffen nach tragischem Todesfall in Oberösterreich

Der Fall sorgte österreichweit für Schlagzeilen und Diskussionen: Eine 55-jährige Oberösterreicherin starb Mitte Oktober nach einem Einriss der Hauptschlagader, nachdem die behandelnden Ärzte keinen freien Platz in einem für solche Notfälle spezialisierten Krankenhaus finden konnten.

Bis heute ist unklar, ob die Frau selbst bei optimaler Behandlung überlebt hätte. Dennoch löste der Fall eine heftige Debatte über die Notfallversorgung in den Spitälern aus.

Ob hier Handlungsbedarf besteht, soll heute, Freitag, bei einem Treffen von Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) mit Vertretern von Ländern, der Sozialversicherung sowie des Städte- und Gemeindebunds geklärt werden.

Von manchen Medien als „Krisengipfel“ tituliert, war das Treffen aber schon viel länger und unabhängig vom tragischen Fall geplant. Und zwar im Rahmen der vom Bund initiierten „Reformpartnerschaft“, mit der unter anderem auch das Gesundheitssystem neu aufgestellt werden soll. Kurzfristig wurde nun aber auch das aktuelle Thema auf die Tagesordnung genommen.