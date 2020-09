Gewessler schickt Erneuerbaren Ausbau Gesetz in Begutachtung

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat heute den Entwurf für das überfällige "Erneuerbaren Ausbau Gesetz 2020" (EAG 2020) in die Begutachtung geschickt, mit dem das Fördersystem grundlegend umgebaut wird, um die Produktionskapazität für Strom aus erneuerbaren Quellen bis 2030 um 27 TWh auszubauen. Das Gesetz soll am 1. Jänner 2021 in Kraft treten.