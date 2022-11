Gewessler: "Müssen in Österreich Strukturen für Klimaschutz ändern"

Viele Menschen wollen sich in Österreich klimafreundlich verhalten, stoßen dabei aber an strukturelle Grenzen, sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag vor Journalisten. Dies gehe aus dem vom Austrian Panel on Climate Change (APCC) vorgestellten Report "Strukturen für ein klimafreundliches Leben" hervor. "Deshalb müssen wir Strukturen anpassen und ändern", so Gewessler - etwa den Individualverkehr einbremsen, und den öffentlichen Verkehr ausbauen.

"Für Einzelne ist es schwer, klimafreundlich zu leben, und es macht keinen Sinn die Aufmerksamkeit zu sehr auf ihr vermeintlich falsches oder richtiges Verhalten zu legen", erklärte Andreas Novy vom Institute for Multi-Level Governance and Development (MLGD) der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien. In der Wissenschaft gebe es Konsens, dass der Fokus vielmehr auf die Strukturen und Rahmenbedingungen gelegt werden muss, die den Handlungsspielraum des Einzelnen bestimmen. "Wirksam sind vor allem klimapolitische Maßnahmen, die Rahmenbedingungen so gestalten, dass klimafreundliches Handeln möglich und selbstverständlich ist", sagte er. "Dabei geht es um Gesetze, um Industriepolitik und Infrastrukturen."

Die Bedeutung der Rahmenbedingungen zeige sich sehr anschaulich in den Siedlungsstrukturen, berichtete Novy. Seit Jahrzehnten würden Ortskerne und Stadtzentren veröden, der tägliche Einkauf erfolge oft mit dem Auto in den Einkaufszentren am Ortsrand. "Diese durch Siedlungsstrukturen erzwungene Mobilität ist ein Haupttreiber für steigende Emissionen und klimaschädlichen Flächenverbrauch", sagte der Experte.