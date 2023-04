Gewerkschaft verlässt Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums

Wegen "mangelnder Fortschritte" habe man eine vom Bildungsministerium eingesetzte Arbeitsgruppe zum Thema "Frühkindliche Bildung und Betreuung" verlassen, teilte der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Dienstag in einer Aussendung mit. "Hier werden Fragen erörtert, deren Antworten der ÖGB gemeinsam mit den anderen Sozialpartnern bereits seit Jahren liefert", so Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende.