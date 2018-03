Gewalt und Radikalisierung von Jungen : Fehlende Väter und Wut

Hilfreich wären auch Großeltern oder andere Vertrauenspersonen, die, so vorhanden, die Eltern entlasten und dem Nachwuchs andere Wege zeigen könnten. Dadurch erleben die Kinder, dass es stets mehrere Möglichkeiten im Leben gibt. Eine Erkenntnis, die bei unüberwindbar scheinenden Hindernissen in der Schule, der Lehre, im Freundeskreis oder in der Liebe die Verzweiflung lindern könnte.

Besonders sensibel sind laut Bousa alle „biografischen Daten“, also alle Umbrüche im Leben eines jungen Menschen – von der Eingewöhnung im Kindergarten über den Wechsel in die Volksschule, später in die Mittelschule bis hin zur Berufswahl und -ausbildung. Aber auch die Geburt von Geschwisterkindern, Scheidungen, Krankheit und Todesfälle sind solche Umbrüche, in denen die Kinder besonders viel Halt und Verständnis brauchen. Gerade dann, wenn Kinder Erwachsene am aggressivsten abwehren und Eltern schmerzvoll an ihre Grenzen bringen, dann brauchen die Kids sie am meisten. Jemanden, der sich für sie, ihre Sorgen und Träume interessiert, ihnen hilft und zur Seite steht in guten wie in schlechten Tagen.

Natascha Bousa leitet den Lehrgang des Instituts für Gewaltprävention und Konfliktmanagement in Familien, einem Partner des Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ). Er richtet sich an alle, die sich dafür interessieren (Infos: www.ifgk.at). Start am 21. 9. in Wien (Sechs Wochen end-Blöcke jeweils Freitag 12–18h und Samstag 9–13h), Kosten: 900 Euro plus MwSt.