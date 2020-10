Gesundheitsministerium dementiert Pläne für neuen Lockdown

Hans Bürger, Innenpolitik-Chef der ZiB des ORF, ließ am Samstagabend mit einer überraschenden Aussage aufhorchen. Die Regierung bastle seit vielen Wochen und Tagen an verschiedensten Konzepten, wie die Corona-Zahlen wieder in den Griff zu bekommen seien, sagte Bürger da.

Dabei hätten sich zwei Konzepte herauskristallisiert: "Ein weicher Lockdown, also nicht so wie wir ihn bisher gewohnt sind, der am 2. November starten könnte." Oder eben ein harter Lockdown am 16. November, das Ganze für zwei oder drei Wochen."