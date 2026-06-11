Um mehr als 6 Prozent: Gesundheitsausgaben auch 2025 gestiegen

Die Gesundheitsausgaben in Österreich dürften 2025 laut einer ersten Schätzung der Statistik Austria erneut deutlich gestiegen sein. Gegenüber 2024 wurde ein Plus von 3,5 Mrd. Euro bzw. 6,1 Prozent auf 61,3 Mrd. Euro registriert, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben an der Wirtschaftsleistung nahm wieder zu - und zwar auf 11,9 Prozent des BIP. Das entspricht einem Anstieg von 0,2 Prozentpunkten.

"Die Ausgaben im österreichischen Gesundheitswesen haben im Jahr 2025 erstmals die 60-Milliarden-Marke überschritten", so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria. Das Wachstum sei mit 6,1 Prozent jedoch deutlich moderater als im Jahr davor (8,3 Prozent) ausgefallen.