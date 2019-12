Gernot Rumpold: "Strache wird DAÖ-Spitzenkandidat"

KURIER-Recherchen zufolge kontaktiert Strache derzeit aktiv FPÖ-Mandatare, um sie von einem Wechsel zu überzeugen. Man gehe von einem "Wählerpotenzial von sieben bis 12 Prozent aus."

Um das auszuschöpfen, werde man das FPÖ-Programm aus 2015 adaptieren, das unter "Oktoberrevolution. Wien tauscht Häupl gegen HC Strache" firmierte. "Wir brauchen für die Wien-Wahl zwei bis drei Millionen Euro Budget", so Rumpold. „Dafür sind wir in Gesprächen mit Geldgebern.“ Um wen es sich dabei handelt, will er ebenso wenig verraten wie die Namen von potenziellen Mitstreitern.