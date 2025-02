Ex-Kurz-Sprecher Fleischmann: "Die FPÖ spielt mit offenen Karten"

Es gibt Influencer im Netz, die als ganz normale Jugendliche von nebenan auftreten, es aber nicht sind. „Triene_85“ oder „Abul Bara“ und viele andere haben tausende von Followern und sind Akteure, hinter denen Organisationen oder eine rechte, linke oder eben islamistische Ideologie steht. Diese Influencer halten sich über ihre eigentliche Agenda bedeckt – agieren also subversiv. Wir, die Älteren, in unserer traditionellen Medien-Bubble, kennen diese Akteure gar nicht. Aber fragt man in Schulklassen, sind sie bekannt.

Die Revolution der Social Media wird mit der Veränderung durch den Buchdruck verglichen. Als der erfunden wurde, hat es auch nichts gebracht, weiter auf berittene Boten und Proklamationen zu setzen, die im Namen des Kaisers vorgelesen wurden. Irgendwann wurden Druckermaschinen gekauft. Und genau das wird in den traditionellen Medien passieren: Die Transformation hin zum Social Journalism. Journalismus sollte sich also der von den Nutzern verwendeten Technologien annehmen ehe sich das Geschehen weiter in die Peripherie verlagert und die nächste Generation gar keine traditionellen Medien mehr kennt und die gemeinsame Öffentlichkeit und Identität verloren geht. Das ist ja das Ziel der subversiven Kräfte.

Mit Verboten wird es jedenfalls meiner Meinung nach nicht gehen. Es ist bezeichnend, dass alle Plattformen entweder aus Ostasien, Russland oder Amerika kommen und keine einzige aus Europa. Ziel in Europa und in allen westlichen Demokratien muss es sein, dass wir die gemeinsame Öffentlichkeit und Identität erhalten, das Zerfleddern in Echokammern reduzieren, indem traditionelle Medien die unaufhaltsame Transformation der Technologie umsetzen und die Politik das unterstützt.

Es geht auch um Fake oder Fakten-basierten Journalismus. Der deutsche Grün-Politiker Stefan Gelbhaar fiel einer Intrige zum Opfer. Belästigungen wurden gefakt, die Anschuldigungen vom Rundfunk Berlin-Brandenburg scheints ungeprüft öffentlich gemacht. Alle Instanzen in Politik und Medien haben versagt …

… das sind Vorboten einer schrecklichen Entwicklung, denn traditionelle Medien werden durch Geheimdienst- Methoden ausgehebelt. Das Merkmal einer liberalen Demokratie ist es, um die Wahrheit zu streiten. Ich selbst komme aus dem Bereich der politischen PR, Spin und Agenda Setting. Da geht es um den täglichen, demokratisch geführten Prozess der Wahrheitsfindung. Am Ende gilt das als objektiv, was in der Zeitung oder im Fernsehen ist – auch wenn es am nächsten Tag anders sein sollte. Das ist Demokratie. In Diktaturen wird die Wahrheit von einem diktiert. Diese Autokraten versuchen bei uns mit subversiven Methoden - dem sogenannten „Firehouse of Falsehood“, dem „Feuerwehrschlauch der Falschheit“ – sukzessive, die "Fuzzy-Logik" zu entfalten, falsche Informationen so zu verbreiten, dass am Ende keiner mehr weiß, was stimmt und was nicht. Es ist die gezielte Zerstörung der gemeinsamen Öffentlichkeit. Dieser Entwicklung müssen Politik, Medien und Gesellschaft etwas entgegensetzen.

Bücher werden im digitalen Zeitalter gerne mit der Such-Funktion quergelesen. In „Die Codes der Extremisten“ finden sich Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache – nicht aber der amtierende FPÖ-Chef Herbert Kickl. Warum?

Mit ihm verbindet mich keine Anekdote. Was die Freiheitlichen betrifft: Die FPÖ ist nicht subversiv, sondern nimmt am demokratischen Prozess Teil und spielt mit offenen Karten. Die FPÖ ist keine subversive Kraft. Zweitens ist die FPÖ per se nicht rechtsextrem, sondern rechtspopulistisch und deshalb ist die Partei an sich nicht Teil des Buches. Sehr wohl aber gibt es FPÖ-Verbindungen zu den Identitären und damit äußerst problematischen Kontakt mit Rechtsextremen und gemeinsame Narrative, die ebenfalls im Buch vorkommen.

Gerald Fleischmann: Die Codes der Extremisten. Wie Links- und Rechtsextreme, Autokraten und Islamisten die Demokratie unterwandern. Edition a, 384 Seiten, 27 Euro