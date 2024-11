"Der Schorsch" in Bildern

Georg Dornauer, Jahrgang 1983, steht seit 2018 der SPÖ in Tirol vor, 2016 war er Bürgermeister von Sellrain - weit über die Landesgrenzen bekannt durch sein joviales Auftreten, seine markigen Sprüche und seinen Schmäh.

Dornauer wird an der Seite von ÖVP-Chef Anton Mattle Landeshautptmann-Stellvertreter.

Schilehrer-Charme wird dem "Schorsch", wie er in Tirol genannt wird, attestiert. Hier verleiht er im Mai 2024 mit Landeshauptmann Mattle der Austro-Pop-Ikone Wolfgang Ambros den Tiroler Adler-Orden in Innsbruck.

Apropos Ski: Im Oktober 2023 zeigt sich Dornauer mit seiner Freundin Alessia Ambrosi beim Riesentorlauf der Frauen am Rettenbachferner in Sölden.

Das Polit-Promi-Paar ist gern gesehener Gast am Roten Teppich. Winter wie Sommer. Ambrosi ist Abgeordnete der postfaschistischen italienischen Regierungspartei Fratelli d’Italia. Deshalb sorgt die Liaision auch SPÖ-intern für Kritik.