"Turbo": Wie die Regierung Verfahren um Jahre verkürzen will

UVP: Im Herbst will man noch die aktuellen Regelung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) novellieren. Warum, erklärt Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor dem Ministerrat. Derzeit sei das „Einspruchsverfahren“ – der dritte Abschnitt des UVP-Verfahren – überreguliert, was Projekte verhindere, so Stocker: „Nur bei uns haben Parteistellungen so ausgebaute Rechte und nur bei uns führt das dazu, dass Projekte verzögert oder verhindert werden.“

Laut Hattmannsdorfer soll deshalb eine „volle Verfahrenskonzentration beim Bund“ eingeführt werden. Zweigleisigkeiten im Rahmen von UVP-Verfahren will Türkis-Rot-Pink abschaffen. Auch für Bürgerinitiativen – derzeit können 200 Einwohner in der Nähe eines Bauprojekts eine solche bilden – seien „zeitgemäßere“ Regelungen erforderlich, erklärt Hattmannsdorfer: „Bei Umweltverträglichkeitsprüfungen stellen wir klar: Sie dürfen nicht länger als Instrument zur Verhinderung wichtiger Zukunftsprojekte missbraucht werden.“