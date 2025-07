Die Bundesregierung will eine „Verfahrensoffensive“ in Österreich einleiten – also insbesondere Großverfahren im Energiebereich beschleunigen und die Bürokratie eindämmen. Die Eckpunkte dazu haben am Mittwoch nach dem Sommerministerrat Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) und Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) präsentiert.

Ein Eckpfeiler des Pakets ist die Reform des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG), die laut Hattmannsdorfer noch diese Woche in Begutachtung geht. Künftig gilt ab 50 beteiligten Personen ein Verfahren als Großverfahren. Zudem werde die Sommerpause bei Genehmigungsverfahren gestrichen.