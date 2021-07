Stadt Salzburg: Roter Wahlsieg, NEOS vor FPÖ

Die ÖVP konnte ihre Vormachtstellung in den Kommunen mit leichten Einbußen verteidigen, etwas stärkere Verluste setzte es für die SPÖ, leicht zulegen konnten FPÖ, Grüne und Namenslisten.

In 73 der 119 Salzburger Gemeinden hat die Volkspartei die absolute Mehrheit errungen, das ist um ein Ort mehr als vor fünf Jahren. Dank der Wahlarithmetik hat das sogar zu 80 "Absoluten" der ÖVP in den Gemeindevertretungen gereicht, zuletzt war dies in 76 Orten der Fall

In Bischofshofen gewann Hansjörg Obinger für SPÖ, er nimmt die Stelle von Jakob Rohrmoser ( ÖVP) ein, der in den Ruhestand gegangen war. In Ramingstein wurde Franz Winkler von der SP abgewählt, ÖVP-Mandatar Peter Rotschopf wird nun Ortschef. In Werfen konnte die ÖVP die Wahl für sich entscheiden, Hannes Weitgasser wird Bürgermeister. Auch in Leogang gewann die VP den Bürgermeistersessel von der SP zurück, Josef Grießner wird Bürgermeister - der erste per Casting gewählte Bürgermeisterkandidat Adam Herzog konnte in Leogang nicht überzeugen.

Peter Nindl, seit 1979 im Amt und damit der längstdienende Ortschef des Landes, bleibt im Amt: Der ÖVP-Kandidat für Neukirchen am Großvenediger wurde mit 69,5 Prozent wiedergewählt.

Ihr blaues Wunder erlebt die Gemeinde Unken im Pinzgau: Nach der Debatte um ein Asylheim gewann die FPÖ fast zehn Prozent dazu und hat jetzt 39,6 Prozent. Dahinter liegt die ÖVP mt 37,1 Prozent. Bürgermeister bleibt trotzdem Hubert Loyfeyer ( ÖVP). In Weißpriach erreichte die FPÖ 40,1 Prozent. In Saalbach dürften die Blauen jubeln: Sie legten 21,6 Prozent zu und sind mit 43,1 Prozent die zweitstärkste Partei hinter der ÖVP.

Kaprun behält den roten Bürgermeister Manfred Gaßner, obwohl die SPÖ einen Verlust von 13,1 Prozent einstecken musste. Die Grünen schafften aus dem Stand 12,2 Prozent, die ebenso erstmals kandidierende FPÖ 10,5.

in Bramberg schaffte es ÖVP mit Johann Enzinger, ins Bürgermeisteramt einzuziehen.

Hoffnung hatte sich die SPÖ in der früheren Arbeiter- und Salinenstadt Hallein gemacht, wechselte doch der erfolgreiche ÖVP-Bürgermeister Christian Stöckl erst vorigen Juni in die Landesregierung. Dessen Nachfolger Gerhard Anzengruber setzte sich heute trotzdem bei seiner ersten Direktwahl schon im ersten Anlauf klar durch: 59,1 Prozent der Halleiner kreuzten seinen Namen an, SPÖ-Herausforderer Walter Reschreiter kam über 21,1 Prozent nicht hinaus. Die Neos erreichten auf Anhieb 10,1 Prozent.

Offen war die Ausgangslage auch in der Stadt Zell am See. Dort war der in der Gemeinde beliebte Bürgermeister Hermann Kaufmann vorigen Oktober überraschend gestorben. Sein Nachfolger Peter Padourek ( ÖVP) hatte zwar kaum Zeit, sich einen Amtsbonus aufzubauen, sie hat aber offenbar gereicht: Mit satten 65,7 Prozent erzielte er annähernd die Zwei-Drittel-Mehrheit. Sein SPÖ-Gegenkandidat Hans Wallner, der schon in den 1990er-Jahren die Geschicke der Pinzgauer Bezirkshauptstadt gelenkt hatte, konnte ihm mit 29,1 Prozent der Stimmen nicht das Wasser reichen.

In Radstadt verspürten die Sozialdemokraten nach einem Streit über einen Schulbau Rückenwind, doch der Schein trügte. ÖVP-Bürgermeister Josef Tagwercher musste zwar Federn lassen (5,6 Prozentpunkte gegenüber 2009), mit 53 Prozent reichte es dennoch schon im ersten Wahlgang.

Und auch in den Flachgauer Gemeinden Straßwalchen und Hof, in denen jeweils ÖVP-Abtrünnige mit eigenen Listen gegen Bewerber der Mutterpartei antraten, konnte die SPÖ die Gunst der Stunde nicht nutzen: In beiden Orten blieb sie jeweils hinter der ÖVP und deren Gegenkandidaten zurück.

Einen roten Hoffnungsschimmer gibt es schließlich noch in Neumarkt am Wallersee, wo auch für die Volkspartei ein Neuling in den Ring stieg: Hier kommt es zwischen Schwarz und Rot in zwei Wochen zur Stichwahl. ÖVP-Kandidat Adolf Josef Rieger brachte es heute aber schon auf 45,7 Prozent der Stimmen, der SPÖ-Herausforderer konnte nur 31,2 Prozent der Wählerstimmen hinter sich vereinen.

In Hintersee (Flachgau) erzielte die ÖVP mit 57,7 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit (plus 14,1 Prozent gegenüber 2009). Die SPÖ kam auf 30,6 Prozent (minus ein Prozent). Die FPÖ musste mit 11,7 Prozent einen Verlust von 13,1 Prozentpunkten hinnehmen.

In Krimml legte die SPÖ sehr stark zu, die ÖVP blieb aber stimmenstärkste Partei der Gemeindevertretung.

In Untertauern (Pongau) fuhr wiederum die ÖVP mit 33, 4 Prozent einen Verlust von 15,6 Prozentpunkten ein, konnte aber noch Platz eins verteidigen. Die SPÖ konnte mit 30,8 Prozent (minus 9,3) noch den zweiten Platz halten. Die FPÖ erreichte 8,3 Prozent (minus 2,6) und gab damit den dritten Platz an die Liste GFUO (Gemeinsames Forum Untertauern) ab, die erstmals antrat und 27,5 Prozent erreichte.

Dienten ist in SP-Hand: 48,1% gehen dort an die Sozialdemokratie, 34,6% an die VP und 17,3% an die FP.

Die FPÖ hat in Saalbach-Hinterglemm kräftig gewonnen: ÖVP 46,9% (- 12,7), FPÖ 43,1% (+ 21,6) , SPÖ 9,9% (- 8,9).

In Weißbach bei Lofer (Pinzgau) konnten sowohl ÖVP (60,4 Prozent) als auch die SPÖ (27,3 Prozent) leicht dazugewinnen. Die FPÖ musste mit 12,4 Prozent ebenfalls Verluste (minus 5,8) einstecken.

In St. Gilgen holt die VP 10,6 Prozent mehr und kommt auf 65,9 Prozent, 23,1 Prozent wählten die SPÖ und 11 die FPÖ.

Im Lungau gab es bisher keine größeren Überraschungen. Die Freiheitlichen konnten sich in einigen Orten über kräftige Zugewinne freuen - so zum Beisspiel in Weißpriach, Lessach und Tweng.

Die Grünen legten in Hallwang zu: Mit 14,2 Prozent liegen sie auf Platz drei hinter der SPÖ (23,9 Prozent) und Spitzenreiter ÖVP (54,5Prozent). Die FPÖ erreicht 7,5% und verliert damit.

Zu Stichwahlen wird es in Seekirchen, Neumarkt, Straßwalchen, St. Martin bei Lofer, Bruck an der Glocknerstraße, Wagrain und Rauris kommen.