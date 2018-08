Geldstrafen für fehlende Mandatare? Sobotka skeptisch

Auch die FPÖ will die Geldbußen demnächst in der Nationalrats-Präsidiale diskutieren. Für eine Änderung der Nationalrats-Geschäftsordnung wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig - also die Zustimmung von SPÖ oder NEOS.

Während sich die SPÖ grundsätzlich gesprächsbereit zeigte, winkten die NEOS hingegen ab. Sie sehen etwa ausländerfeindliche Zwischenrufe und die Verkürzung von Begutachtungszeiten als deutlich größere Probleme „für die Würde des Hauses“. Auch die Liste Pilz hält nichts von Sanktionen für Fernbleiben.