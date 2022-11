Gedenken: "Nach dieser Terrornacht stehen wir noch geschlossener zusammen"

Beim Terroranschlag von Wien am 2. November 2020 haben vier Menschen ihr Leben verloren. Dieser gedenken am Allerseelentag heute Regierungschef Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler mit einer Kranzniederlegung und einer gemeinsamen schriftlichen Erklärung.

Das Attentat, so Kanzler und Vizekanzler, "galt all jenen, die unsere liberale Demokratie und ihre Werte hochhalten und schätzen. Es galt unserer Freiheit zu leben, wie wir wollen. Es war ein Versuch, uns als Gesellschaft zu spalten. Dieser Versuch ist gescheitert."

Seit der Terrornacht vor zwei Jahren stehe Österreich "noch geschlossener zusammen". So unmenschlich die Tat, so menschlich sei die Solidarität gewesen, heißt es in der Erklärung weiter. Man gedenke auch der "Heldinnen und Helden dieser Nacht. Sie sind Botschafterinnen und Botschafter einer Gesellschaft des Miteinanders und des Zusammenhalts."

Heute wie damals, so in der von Nehammer und Kogler unterzeichneten Erklärung, "stehen wir geschlossen gegen Terror und Gewalt und für das Miteinander und den Frieden".