Fußi schlägt zurück und legt Beschwerde gegen Nehammer ein

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) gegen Politaktivist Rudolf Fußi: Das Duell geht in die nächste Runde. Das Innenministerium (BMI) hatte die Staatsanwaltschaft auf Fußi angesetzt, nachdem dieser in einem Tweet die geistigen Fähigkeiten von Wiener Polizisten mit jener von Polizeihunden gleichgesetzt hatte. Angeblich durch einen unglücklichen Zufall wurde die Prüfung einer Klage gegen Fußi hernach noch auf der Website des Innenministeriums veröffentlicht - und zwar äußerst prominent. Auch eine OTS-Aussendung setzte das BMI in diesem spezifischen Fall ab.

Fußi bekam daraufhin breite Unterstützung seiner Twitter-Follower. Auch Neos-Abgeordnete Stephanie Krisper hinterfragte, ob das Innenministerium nichts besseres zu tun habe, als "BürgerInnen einzuschüchtern". Andere User sprachen von einem "Pranger" und "Fahndungsaufruf". Fußi identifizierte in der ZiB Nacht eine demokratiepolitisch bedenklichen Entwicklung: "Heute passiert es mir, morgen kann es normale Bürger (...) treffen." Für den "depperten Tweet" gegen die Polizei habe er sich eh entschuldigt. Und: Er werde jetzt Geld sammeln, falls andere Bürger verklagt werden und lasse die Möglichkeit auf Gegenklage prüfen.