Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Inland

Auch ÖVP-Klubobmann will nun Fußfesseln für Gefährder diskutieren

Nach dem Terroranschlag in Berlin greift die ÖVP das Thema Schutz vor Gefährdern auf.
31.07.2026, 09:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nach dem Angriff auf CSD in Berlin

Nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin nimmt nun auch die politische Diskussion in Österreich über den Umgang mit Gefährdern Fahrt auf. 

ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl machte am Freitag Druck, die Verwendung einer Fußfessel für potenzielle Attentäter einzuführen. Diesen Vorschlag werde man in Gesprächen mit den Regierungspartnern SPÖ und NEOS einbringen, kündigte er in einer Pressekonferenz an.

Nach Anschlag in Berlin: Kommt jetzt die Fußfessel für Gefährder?

Fußfessel für Gefährder „logischer Schritt“

„Die Fußfessel für Gefährder halte ich für richtig“, so Gödl, der auch Sicherheitssprecher seiner Fraktion ist. Daher werde man - auch im Hinblick auf den Anschlag in Berlin - den Rechtsbestand ändern. 

Ein erster dahin gehender Schritt sei bereits die Messenger-Überwachung gewesen. Die Fußfessel für Gefährder sei daher eine „logische Fortentwicklung“ im Vorgehen gegen Terrorismus.

NATIONALRAT: GÖDL (ÖVP)

ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl fordert Fußfesseln für Gefährder.

Nach Anschlag in Berlin: DSN-Chefin fordert Fußfessel für Gefährder in Österreich

Auch ein GPS-Armband, wie es Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) erwähnt hatte, kann sich Gödl im Bereich der Gefährder vorstellen: „Auch das wäre aus meiner Sicht ein gangbarer Weg.“ Derartige Maßnahmen hätten „nichts mit genereller Überwachung zu tun“. Tatsächlich handle es sich nur um wenige Fälle.

ÖVP
Agenturen, bega  | 

Kommentare