Früherer Tiroler Landtagspräsident Reissigl gestorben

Der frühere Tiroler Landtagspräsident Carl Reissigl ist vergangenen Mittwoch im 99. Lebensjahr verstorben. Der ÖVP-Politiker stand dem Landesparlament von 1989 bis 1994 vor, von 1979 bis 1994 gestaltete er als Landtagsabgeordneter mit. Zuvor war er als Gemeinderat in Innsbruck tätig. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (beide ÖVP) würdigten ihren verstorbenen Kollegen am Montag in einer Aussendung.