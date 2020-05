Fritz Neugebauer wird 70

Mit den Ämtern ist auch Neugebauers Macht in der ÖVP geschwunden, die er unter deren Frontmännern Schüssel und Molterer hatte. Nicht nur im sprichwörtlichen Sinn hatte er zu ihnen einen Draht. In der Partei sei er mittlerweile "abgemeldet", sagt ein Insider. Mit dieser hat sich Neugebauer öfter angelegt. So stimmte er im Hohen Haus für das Sparpaket 2010, um dann mit einer Verfassungsklage dagegen zu drohen.

So sehr er Gegenüber ob geviefter Verhandlungstaktik nervt: Selbst diese empfinden ihn nicht als Ungustl – abseits des Polit-Geschäfts. Gesellig und humorvoll ist Neugebauer. Im Gasthaus "Zum Holunderstrauch", unweit der Wiener Beamtengewerkschaftszentrale, hält er Hof.

Andernorts unterhält Neugebauer – mit Musik. Der Opernfreund spielt Klavier. Auch in ungewöhnlichen Situationen. Während anno dazumal im Kanzleramt um Zehntelprozente in Sachen Gehalt gefeilscht wurde, klimperte er auf einem Steinway.

Was viele nicht vermuten würden: Neugebauer mag es auch wild. In Lederkluft und auf seine Maschin’ wirft er sich immer wieder. Manche hoffen, dass er sich 2016, wenn die erneute fünfjährige Periode als Beamtenvertretungsboss endet, in den Ruhestand haut. Das hatten sie freilich auch schon 2011 ersehnt.