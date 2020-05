Frieda Stronach: "Sehr liberale Ehe“

Rund 45 Minuten von Toronto entfernt beginnt die Welt im XX-Large-Format von Frank Stronach: In der Kleinstadt Aurora führt ein eigener „ Stronach Boulevard“ direkt zur Magna-Firmenzentrale. Von der Terrasse des Magna International Hauptquartiers blickt man über einen künstlichen See. Am anderen Ende liegen Stronachs Golfplatz und das private Reich des Parteigründers. Seit 25 Jahren ist das mehrere Hektar große Gelände der Familiensitz.

Hier leben nicht nur Frank und Frieda Stronach, auch Tochter Belinda (47) und Sohn Andrew (45) residieren an einem zweiten künstlichen See mit ihren Kindern in stattlichen Villen. Bevor sich die Tore zur „Adena Ranch“ öffnen, gibt es einen kleinen Security-Check. In Aurora züchtet Frank Stronach auch Rennpferde. „Hier haben wir rund 60 Pferde, aber es gibt auch noch eine Ranch in Kentucky und insgesamt werden wir auf 700 Pferde kommen. Sein erstes Pferd hat Frank schon 1963 gekauft“, erzählt Frieda.

Bis man die Villa von Frank Stronach erreicht, fährt man entlang von zahlreichen Pferdekoppeln und Stallungen. Einen Stall gibt es für die zweijährigen Rennpferde samt Indoor-Rennbahn, in einem anderen leben die Stuten mit ihren Fohlen, dort hat Tochter Belinda einen Stall für ihre Springpferde und den sogenannten „Honeymoon-Stall“. „Hier sind die Zuchthengste untergebracht“, erklärt Frieda.

Bevor man die herrschaftliche Stronach-Residenz erreicht, öffnet sich wieder ein automatisches Tor aus Schmiedeeisen, vor dem Haus, das an ein Mini-Schloss erinnert, plätschert ein Springbrunnen. Der erste Blick in der Lobby fällt auf den verglasten Indoor-Pool. „Ich wollte eigentlich nie so ein großes Haus. Aber Frank baut so gerne“, so Frieda. In dem Anwesen lebt Stronachs Ehefrau die meiste Zeit alleine, denn Frank ist viel unterwegs. Eine Haushälterin hilft ihr. „Aber Köchin habe ich keine.“

Stronachs Liebe zu Vollblut-Pferden ist omnipräsent. Pferde-Gemälde und Skulpturen zieren jeden Raum, dazu ein eigener Barock-Kasten mit den Trophäen. Stronach hat auch ein Faible für Asia-Kunst. Er sammelt China-Vasen in allen Größen. Highlight ist ein überdimensionales Jade-Schiff. Und dann gibt es noch Frank Stronach – als Statue im Garten und als Öl-Gemälde in der Bibliothek.