Freispruch für Kerns Mann fürs Grobe: Szenen eines Wahl-Krimis

Eines gleich vorweg: Es gab einen – nicht rechtskräftigen – Freispruch für Fußi. Der Richter kam zu dem Urteil, Fußi habe sich „kantiger Formulierungen“ bedient, es habe sich dabei aber um „situationsbedingte Unmutsäußerungen“ und keine Einschüchterungsversuche gehandelt.

Trotz des Freispruches zeigt der Prozess ein Sittenbild: Mit welch harten Bandagen in der Politik gekämpft wird. Welch rüder Umgangston herrscht. Und wie eine 26-jährige Dolmetscherin plötzlich – gewollt oder ungewollt – in den Fokus einer noch nie da gewesenen politischen Schlammschlacht geriet.

Kerns Ex-Berater Fußi kam bei seiner Aussage vor Gericht schnell auf den Punkt: „Es kann nur Anna J. gewesen sein.“ Als Indiz, dass Anna J. die Mails an die ÖVP weitergegeben habe, gab Fußi an, dass sie auf sämtlichen Mailverteilern stand. Außerdem wurde er mehrfach von ÖVPlern auf ein Büro im achten Bezirk angesprochen. Er, Fußi, konnte mit der Info zuerst nichts anfangen. Als dann öffentlich wurde, dass Silberstein in diesem Büro die Fake-Seite über Sebastian-Kurz auf Facebook betrieb, sei es ihm „wie Schuppen von den Augen gefallen“, dass nur Anna J. hinter dem Verrat stecken könne. „Für mich brach eine Welt zusammen. Warum macht jemand so etwas? Wurde sie erpresst? Hatte sie Geldsorgen?“, fragte sich Kerns Redenschreiber damals. Die eigentliche Intention von Fußi war es nicht, mit seinen kantigen Formulierungen Anna J. einzuschüchtern, sondern ihr zu helfen, beteuerte er vor Gericht. Er habe gewusst, dass die SPÖ sie in Grund und Boden klagen würde. Was diese zwar androhte, aber nie machte.