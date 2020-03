Frauentag: Parteien nützen Anlass für ihre Forderungen

Der Internationale Frauentag am kommenden Sonntag bietet für Parteien und Organisationen einen Anlass, um auf Forderungen und Anliegen aufmerksam zu machen. Die ÖVP pochte am Freitag auf die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen, die Grünen lobten die im Regierungsprogramm angekündigte Frauenquote. Die SPÖ-Frauen erinnerten an ihre Dialogtour zum Thema Arbeit und auch die FPÖ tritt für Frauen ein.

ÖVP Frauen-Chefin Juliane Bogner-Strauß pochte auf finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Diese sei "die wichtigste Voraussetzung dafür, dass Frauen ihr Leben so gestalten können, wie sie es wollen", sagte sie in einer Aussendung. "Es ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker alles daran zu setzen, dass Frauen nicht nur gleiche Rechte, sondern auch gleiche Chancen haben, und gleiche Chancen beginnen beim Einkommen."