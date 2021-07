Franz Schuh: Von der Bananenrepublik in den Vulgär-Machiavellismus

Eigentlich wäre heute die Wiederholung der Stichwahl angestanden. Auf wen hätten Sie getippt?

Die Frage, wen ich als Sieger erwarte, ist für mich, der ich Sieger grundsätzlich nicht leiden kann, eine Frage, die ich zurückweise.

Aber Sie haben eine Präferenz.

Lieber als eine Präferenz habe ich Preference, ein Kartenspiel, das ich seinerzeit – im Polizeierholungsheim Ausschlag-Zöbern, mein Vater war Polizist – mit alten Kiberern gespielt habe. Da war ich Sieger, es hat sich ausgezahlt, die Herrschaften habe ich ausgesackelt. Selbstverständlich, Präferenz für Alexander Van der Bellen. Ich habe jedoch eine seltsame Erfahrung gemacht. Nach einem ausführlichen Gespräch mit André Heller im Gmundner Stadttheater sprang am Schluss ein Herr auf und ließ verlauten: „Ihr müsst‘s alle Van der Bellen wählen!“ In dem Moment ist mir etwas klar geworden: Dass genau das kontraproduktiv ist. Durch den Holzhammer erzeugt man Leute, die aus guten Gründen von Van der Bellen und nur von der Erwähnung seines Namens schon genug haben. Deshalb ist das Eingeständnis meiner Präferenz eine Variante, ihm zu schaden. Die Einen werden von mir zu nichts überredet und die Anderen brauchen meinen Hinweis schon gar nicht, weil sie unter allen Umständen Hofer wählen.

Sie sehen Österreich auch als gespaltenes Land – während Erhard Busek diese These als „blühenden Unsinn“ bezeichnete.

Er hat allerdings nicht erklärt, was er damit meint. Er könnte logischerweise damit meinen, dass die Bevölkerung nicht gespalten ist, sondern dass der Wahlvorgang, also nur zwischen zwei Leuten zu wählen, diese Gespaltenheit erst produziert. Das wäre eine Erklärung, ändert aber in meinem Verständnis nix an der Spaltung. Umgekehrt könnte man sagen, gerade diese Zweierkonstellation bringt zum Ausdruck, was ohnehin der Fall ist: Die Großkoalitionäre sind ausgestiegen, der Zug rast weiter, vorerst mit einem Bundesbahner als Lokführer. Und es steht sehr viel auf dem Spiel. Wie Robert Menasse es über das Personal der FPÖ gesagt hat: „Sie werden so lange mit der Abrissbirne gegen die demokratischen Institutionen anrennen, bis sie alles besetzt haben.“

Wie wollen Sie Menschen dann überzeugen, nicht Hofer zu wählen?

In der Diskrepanz zwischen einer Moderne – die den Politwahnsinn schon durchlitten und hinter sich hat – und der Postmoderne – die ja nicht Beliebigkeit, sondern im besten Fall Verschärfung des jeweils eigenen Sprachspiels gegen das der anderen ist – gilt es, den Konflikt deutlich herauszuarbeiten, also auch die Unversöhnlichkeit. Um Gottes Willen keine Konsenspolitik, keine Versuche, miteinander glatt oder verkehrt auszukommen. So zu tun, als wäre das alles normal, was in Österreich derzeit geschieht, das hielte ich für beschönigend und falsch. Wir Österreicher stehen an der Kippe zu einer illiberalen Republik, zur Orbanisierung. Man muss sich den Sinn bewahren für Schreckliche, das hier im Gange ist.

Dabei war Van der Bellen schon gewählt.

Ich saß am Wahlabend vor dem Fernseher, und habe es nicht vergessen, wie Hofer sagte, das Zählen der Wahlkarten erfolge immer „ein bisschen eigenartig“. Jemand hat geschrieben, Hofer habe damit „herumgedruckst“. Damals ist in mir ein Alarmsirenchen losgegangen, ohne dass ich wusste, warum. Dann kam eben diese Anfechtung und sie war ein einmaliger, ein historischer Austriazismus.

Wieso?

Erstens wegen der Person des Dieter Böhmdorfer. Ich glaube, es gibt auf der ganzen Welt keinen Menschen, der es unerträglicher findet, wenn ihm widersprochen wird. Beim leisesten Widerspruch verfällt er in die Opferrhetorik seiner Gesinnungsfreunde und sagt: „Gesinnungsterror.“ Böhmdorfer ist eine sanfte Variante des Autokraten. In sanfter Art und Weise verhilft er dem Recht, vor allem wenn es das Recht der FPÖ ist, zur Geltung. Es geht immer nur ums Recht, wozu ist man Rechtsanwalt? Selbstverständlich hätte Böhmdorfer auch bei einem Sieg von Hofer alle Rechtsmittel ergriffen, um die Wahlvorgänge ein für alle Mal zu ordnen.

Und zweitens?

Zweitens ist meine Variante der Verschwörungstheorie die, dass die FPÖ, und da werden wir keinen Höchstrichter brauchen, von ihren eigenen Leuten wissen konnte, dass es bei den Wahlvorgängen unverantwortliche Disharmonien und gesetzlich einklagbare Unregelmäßigkeiten gibt. Ich erkläre jederzeit eidesstattlich, dass ich der FPÖ keinen „Plan“ und schon gar keinen rechtswidrigen unterstelle, sie haben einfach eine Chance ergriffen, und zwar in dem Sinn, den Kickl in der für ihn typischen Machtergreifungsprosa schon vor der Wahl mit der Frage verraten hat, „ob Helfershelfer des gegenwärtigen Politsystems hier vielleicht die Gelegenheit nutzen könnten, dem Wählerwillen zugunsten des Systemrepräsentanten Van der Bellen ‚nachzuhelfen.’“