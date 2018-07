Frankreich streicht das Wort „Rasse“ aus der Verfassung

Es ist ein Wort, das für viele einen eher negativen Beigeschmack hat.

Seine Wurzeln führen bis ins späte Mittelalter zurück, während der Aufklärung wurde es durch den Philosophen Immanuel Kant und seine Theorien populär und spätestens seit dem Nationalsozialismus hat es jeder schon einmal gehört. Gemeint ist das Wort „Rasse“.

Ein Wort, das sich nicht nur in Geschichtsbüchern finden lässt, sondern auch in unzähligen Gesetzestexten. In Frankreich künftig aber nicht mehr. Denn die Nationalversammlung hat einstimmig beschlossen, das Wort „Rasse“ aus der Verfassung zu streichen.

Veraltet

Bisher hieß es im ersten Artikel der Verfassung, Frankreich garantiere „allen Bürgern die Gleichheit vor dem Gesetz, unabhängig von ihrer Herkunft, Rasse oder Religion“.

Künftig wird dort aber stehen: „unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder Religion“. Damit wird in Zukunft auch nicht mehr nach Geschlechtern unterschieden.

Mit seiner Entscheidung stimmte der Nationalrat der Meinung von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und seiner Partei La République en Marche (LREM) zu. Laut ihnen ist der Begriff „Rasse“ veraltet. Er steht seit 1946 in der französischen Verfassung.