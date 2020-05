Frank Stronach will mit Rebellen reden

Auch die Entscheidung, ob sich in Kärnten Gerhard Köfer und seine Mannen vom Team Stronach lossagen, wurde vertagt. Am Montag tagt in Salzburg das Bundesdirektorium. „Ich hoffe noch immer auf einen Kompromiss“, sagt er.

Der Kärntner Landesrat will warten bis Stronach aus Übersee zurückkehrt. „Ich finde es fair, wenn wir alle Bedingungen in einem gemeinsamen Gespräch mit Frank diskutieren“, so Köfer.

Der Landesrat ist inzwischen auch bereit, auf die Funktion des Landeschef zu verzichten. Aber er nennt Bedingungen: „Ich mache nur einer demokratisch gewählten Person Platz.“ Das könnte noch heuer der Fall sein. Und auch Frank Stronach scheint mittlerweile zu erkennen, dass sein Führungsstil für zu viele Turbulenzen in der Partei sorgt.

Der KURIER erwischte Freitag Früh einen sehr einsichtigen Neo-Parteichef am Telefon in Florida: „Ich will jetzt ruhig sein. In zehn Tagen bin ich wieder in Österreich, dann setzten wir uns zusammen, gehen alle Forderungen Punkt für Punkt durch und werden dann eine Entscheidung fällen.“