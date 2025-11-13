FPÖ will einen Zwei-Prozent-Deckel bei Mieterhöhungen

Die FPÖ hat die Wohnungspolitik der Bundesregierung von ÖVP, SPÖ und NEOS sowie der rot-pinken Stadtregierung in Wien deutlich kritisiert. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag präsentierten die Freiheitlichen zugleich ihre Vorstellungen für "leistbares Wohnen". So sollten Mieterhöhungen weitgehend bei zwei Prozent gedeckelt und befristete Mietverträge unterbunden werden. Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen sollen vorrangig an Österreicher und EU-Bürger gehen.

FPÖ-Chef und -Klubobmann Herbert Kickl arbeitete sich in erster Linie an SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler ab. Dieser habe sich als "Schutzpatron der Mieter" suggeriert. Dass es überhaupt zu einer Mietpreisdeckelung komme, sei zwar wohl auf Bablers Regierungsbeteiligung zurückzuführen, meinte Kickl. Die geplanten Maßnahmen gingen aber bei weitem nicht weit genug: "Das ist alles andere als ein Befreiungsschlag." Von der ÖVP habe er sich in dem Bereich ohnehin nichts erwartet, "weil das ist der Schutzpatron der institutionellen Vermieter". Vollanwendung des Mietrechts je nach Zustand Ausgenommen von dem Freiheitlichen Vorschlag einer Deckelung für Mieterhöhungen bei zwei Prozent sowie einem Verbot von Befristungen sollen kleine Vermieter sein. Das seien solche, die maximal fünf bis sieben Wohnungen vermieten, erklärte Michael Oberlechner, FPÖ-Sprecher für Bauten und Wohnen. Ein anderer Vorschlag betrifft die Frage, ab wann eine Wohnung in den Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes mit entsprechend regulierten Mieten fällt. Hier soll laut FPÖ-Vorstellung nicht mehr das Baujahr maßgeblich sein, sondern der Sanierungszustand. "Wenn ein Gebäude nicht in einem guten Zustand ist, bedeutet das schlechtere Lebensqualität, es bedeutet höhere Energiekosten", so Kickl. Dementsprechend solle auch die Energiekennzahl als Maß gelten. Oberlechner schwebt hier eine Schwelle im Bereich der Energieklasse C vor, um sanierte von unsanierten Wohnungen zu unterscheiden. Vermieter sollen sich dann mittels Sanierungsarbeiten für 30 Jahre aus dem geregelten Bereich "raussanieren" können und dementsprechend höhere Mieten verlangen können.

Bei Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen will die FPÖ dann Österreicherinnen und Österreichern sowie EU-Bürgerinnen und -Bürgern Vorrang geben. Drittstaatenangehörige sollen der Vorstellung nach nur dann zum Zug kommen, wenn die Nachfrage deutlich unter dem Angebot liege und auch dann sollen die Wohnungen nur befristet vergeben werden. SPÖ verweist auf Regierungspaket zu Mieten Ein eigenes Kapitel widmeten die beiden FPÖ-Politiker den Gemeindebauten im von SPÖ und NEOS geführten Wien. Die von "Wiener Wohnen" verwalteten Gebäude seien in einem schlechten Zustand. Zugleich seien die Mieten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht worden. Kickl fordert hier eine Mietsenkung, die sich "am Niveau von ausfinanzierten gemeinnützigen Wohnungen" orientiere.