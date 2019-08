FPÖ will wieder mit ÖVP - trotz "schwarzer Schatten"

Türkis muss "über Schatten springen"

Trotz solcher Angriffe sagt Kickl wie zuvor schon Hofer, er wolle wieder eine türkis-blaue Koalition. „An uns soll die Fortsetzung einer sehr, sehr beliebten Koalition nicht scheitern. Wir haben immer gesagt, dass unsere Hand ausgestreckt ist. Das heißt natürlich nicht, dass man uns die Bedingungen diktieren kann“, sagt Kickl. Die ÖVP müsse über „den eigenen Schatten springen. Ganz einfach wird’s nicht werden, weil der Schatten der Türkisen bekanntlich schwarz ist“, gibt sich Kickl in Wahlkampflaune.

Der Frage, ob er für das Ziel Türkis-Blau auch auf einen Platz in der Regierung verzichten werde - die ÖVP-Spitze hat dies gefordert -, weicht Kickl aus: Er glaube nicht, „dass die ÖVP jetzt in einer Position ist, so sie großartige Forderungen an uns stelle kann, was das Innenressort betrifft“.

Warnung vor grüner Regierungsbeteiligung

Hofer warnte zuvor neuerlich vor „Schwarz-Grün“. Deshalb müsse die FPÖ möglichst stark werden. Er zeigte sich sicher, dass eine Partnerschaft von ÖVP und Grünen viele Beschlüsse der alten Regierung rückgängig machen würde. Im Falle einer Dreier-Variante von ÖVP; Grünen und Neos prophezeit Hofer der Volkspartei „Umfragewerte aus der Ära Mitterlehner“.

Einziger Quereinsteiger auf der blauen Bundesliste ist übrigens der Unternehmer Norbert Van Handel. Der Schlossbesitzer aus Oberösterreich, der die Monarchie schon einmal als „bessere und billigere Staatsform“ bezeichnete, kandidiert auf Listenplatz 8. Er ist Gründer des St. Georgs-Ordens. FPÖ-Chef Hofer ist dort Ehrenritter.