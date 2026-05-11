FPÖ veröffentlicht Buch zum 70-jährigen Jubiläum

Die FPÖ beschenkt sich zum 70. Geburtstag selbst mit einem Buch über ihre Parteigeschichte. Unter dem Titel "Klare Verhältnisse. Alles für Österreich" wird die freiheitliche Sicht auf die Zeit seit der Gründung 1956 geschildert. Es sei "keine Festsitzung", sondern lediglich eine "politische Standortbestimmung", sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker bei der Präsentation am Montag in Wien. Kritik an den anderen Parteien sowie dem ORF durfte dabei nicht fehlen.

Von einem wichtigen Geburtstag für das "Dritte Lager" sprach Hafenecker. Die Identität der FPÖ sah er vor allem auf drei Säulen gebaut: Freiheit, Heimat, Souveränität. Schon bei der Gründung sei die Idee gewesen, "gegen den Proporz zu wirken". Die SPÖ hingegen habe die Arbeiter "schamlos verraten", die ÖVP etwa die Bauern im Stich gelassen. Viele Menschen würden heute von der Politik nicht mehr repräsentiert. Hafenecker: "Sind keine Protestpartei" "Wir sind der Anwalt dieser Gruppen", war Hafenecker überzeugt. Die FPÖ sei eine "Partei der Ehrlichkeit", lasse sich nicht verbiegen. "Wir sind keine Protestpartei, wir sind eine Programmpartei", so der Generalsekretär. Oft wären die Freiheitlichen in der Geschichte kleingeredet worden, doch: "Heute kann man uns schlicht und ergreifend nicht mehr übersehen."