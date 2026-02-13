FPÖ-Song "Immer vorwärts FPÖ" nicht mehr in den Ö3-Charts

Laut FPÖ-Kampagne sollte der Song "Immer vorwärts FPÖ" der John Otti Band an der Spitze der Charts landen. Es wurde, in der Vorwoche, Platz 20 - was den Sender Ö3 vor die Frage stellte, ob man diese Wahlwerbung in den Charts spielen soll oder nicht. Das Lied wurde kurz angespielt.