FPÖ-Song "Immer vorwärts FPÖ" nicht mehr in den Ö3-Charts
Platzierung in den Charts stellte Ö3 vor Herausforderungen - die sich nun erledigt haben.
Laut FPÖ-Kampagne sollte der Song "Immer vorwärts FPÖ" der John Otti Band an der Spitze der Charts landen. Es wurde, in der Vorwoche, Platz 20 - was den Sender Ö3 vor die Frage stellte, ob man diese Wahlwerbung in den Charts spielen soll oder nicht. Das Lied wurde kurz angespielt.
Bei der nächsten Ausgabe der Ö3 Austria Top 40 am kommenden Montag stellt sich diese Frage nicht mehr: Laut Der Standard ist der Song aus den Charts gefallen.
