FPÖ-Song "Immer vorwärts FPÖ" nicht mehr in den Ö3-Charts

Platzierung in den Charts stellte Ö3 vor Herausforderungen - die sich nun erledigt haben.
13.02.2026, 17:30

Laut FPÖ-Kampagne sollte der Song "Immer vorwärts FPÖ" der John Otti Band an der Spitze der Charts landen. Es wurde, in der Vorwoche, Platz 20 - was den Sender Ö3 vor die Frage stellte, ob man diese Wahlwerbung in den Charts spielen soll oder nicht. Das Lied wurde kurz angespielt.

"Hat es noch nie gegeben": Ö3 spielte FPÖ-Song

Bei der nächsten Ausgabe der Ö3 Austria Top 40 am kommenden Montag stellt sich diese Frage nicht mehr: Laut Der Standard ist der Song aus den Charts gefallen.

John-Otti-Band mit FPÖ-Song in Ö3-Charts: Wie ist das möglich?
kurier.at, ley  | 

